Источник: в ДТП с автобусом и легковушкой под Петербургом погиб человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. Один человек погиб в результате столкновения автобуса и легковушки на Волхонском шоссе на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"По предварительной информации, водитель сгорел", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в какой машине находился погибший.

Причиной аварии, по словам источника, стал выезд легкового авто на встречную полосу, где он совершил лобовое столкновение с автобусом номер 403.

Ранее информацию о столкновении, в результате которого загорелись и автобус, и легковушка, подтвердили ТАСС в главке МЧС по Ленинградской области. Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что в результате ДТП пострадали восемь человек, характер травм уточняется.