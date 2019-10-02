Сообщения о минировании торговых центров в Волгограде не подтвердились

ВОЛГОГРАД, 2 октября. /ТАСС/. Сообщения о минировании двух торговых центров в Волгограде не подтвердились, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Ни одно из сообщений о ложных минированиях в Волгограде не подтвердилось. Их было два - торговые центры в Дзержинском и Ворошиловском районах. По каждому объекту во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами проведена тщательная проверка, работали инспекторы-кинологи со служебно-розыскными собаками", - сказали в пресс-службе.

Ранее в среду источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что на электронные адреса торговых центров поступили анонимные письма о наличии опасных предметов в здании. Посетители и сотрудники торговых центров были эвакуированы.