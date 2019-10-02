Прокуратура проверит информацию об убийстве щенков подростками в Башкирии

УФА, 2 октября. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии инициировала проверку после появления в СМИ информации о возможной причастности подростков к убийству 11 бездомных щенят. Об этом в среду журналистам сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Надзорное ведомство инициировало проверочные мероприятия в связи с вызвавшими широкий общественный резонанс публикациями в средствах массовой информации статей о возможной причастности группы несовершеннолетних к гибели 11 бездомных щенков в п. Строймаш г. Стерлитамак", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

На место происшествия выехали сотрудники ведомства. Специалисты намерены дать оценку действиям должностных лиц по своевременному выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также оказанию им необходимой социальной и педагогической помощи.

Информация об убийстве щенков появилась в соцсетях, пользователи утверждают, что к инциденту причастны учащиеся одной из школ Стерлитамака, которые подрывали животных петардами. Активисты создали сообщество во "ВКонтакте", где ведется поиск виновных, также создана петиция с требованием наказать причастных к убийству. На опубликованных фотографиях запечатлены 11 щенков, тела некоторых из них разорваны. Также в соцсетях размещена видеозапись, на которой активисты собирают разбросанные в подвале тела животных. Полиция проводит проверку по данному происшествию.