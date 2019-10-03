Оставившую детей в холодном доме оренбурженку год назад хотели лишить родительских прав

ОРЕНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Органы опеки Ясненского городского округа Оренбургской области год назад предпринимали попытки лишить родительских прав многодетную мать, в отношении которой возбудили уголовное дело за оставление троих детей в доме без еды и отопления. Об этом в четверг ТАСС сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области.

"В прошлом году женщину пытались лишить родительских прав, но суд принял решение попробовать сохранить для детей кровную семью. Безусловно, в родной семье ребенку лучше, но когда складывается обстановка, что дети одни в доме без отопления, горячей воды и еды, то это прямая угроза их здоровью и жизни", - сказал собеседник агентства.

Накануне полицейские Ясненского городского округа Оренбургской области возбудили уголовное дело в связи с неисполнением многодетной матерью обязанностей по воспитанию детей. Семья давно состояла на учете как неблагополучная. Попытки местных властей, социальных служб и полиции скорректировать поведение женщины, злоупотребляющей спиртным, не дали результата.

Обнаружив, что дети остались одни в доме без отопления и еды, несовершеннолетних изъяли из семьи и отправили в реабилитационный центр. Мальчиков 12 и 17 лет, а также восьмилетнюю девочку взяли на полное государственное обеспечение.

"Расследованием дела о неисполнении обязанностей по воспитанию детей занимается полиция. Параллельно органы опеки и администрация муниципалитета обязана по законодательству принять решение, что делать с родителями - либо ограничить, либо лишить родительских прав. С таким заявлением они выходят и решение принимает суд", - уточнили в аппарате уполномоченного.