Индикация выхода шасси могла некорректно сработать при посадке МС-21

МОСКВА, 3 октября./ТАСС/. Некорректная работа индикации выхода шасси могла произойти при посадке на аэродроме Жуковский самолета МС-21. Об этом говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в четверг.

"В ходе завершающей стадии испытательного полета 3 октября полета предположительно некорректно сработала индикация выхода шасси. В ходе стандартной процедуры анализа испытательного полета техническими специалистами будет установлена точная картина работы систем и, в случае необходимости, произведены дополнительные настройки", - отметили в ОАК.

Испытательный полет продолжался больше часа, посадка прошла штатно, добавили в корпорации.

3 октября поступили сообщения об аварийной посадке МС-21. Источник ТАСС в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. Громова (на его базе проходят испытания самолета) добавил, что, по предварительным данным, пострадавших среди экипажа нет (на борту находились летчики-испытатели). По его словам, самолет будет отогнан для снятия параметров отказа систем. В причинах будет разбираться комиссия компании "Иркут" - разработчика воздушного судна.

Это четвертый созданный экземпляр самолета. Не так давно он перелетел после покраски из Ульяновска в Жуковский и присоединился к летным испытаниям самолетов.