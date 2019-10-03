СМИ: в квартире напавшего на полицейских в Париже проводится обыск

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Следователи проводят обыск в квартире человека, совершившего в четверг убийство четырех полицейских в здании префектуры в центре Парижа. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Согласно его сведениям, следствие пытается выяснить, каковы были мотивы нападавшего, которые на данный момент не ясны. Известно, что он был административным работником парижской префектуры в течение двух десятков лет. Никаких психических отклонений, по сведениям профсоюзов полицейских, у него отмечено не было.
Следствие поручено бригаде уголовного розыска Парижа. Отдел по борьбе с терроризмом уголовного розыска "контролирует эти действия". По данным BFMTV и других телеканалов, основой версией произошедшего считается конфликт между сотрудниками Управления разведки префектуры.
В здании префектуры в настоящее время находится президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Эдуар Филипп, министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Никаких официальных заявлений ими сделано не было. Ожидаются выступления префекта и прокурора города.
Вокруг комплекса зданий префектуры создана большая запретная зона, охрану которой осуществляют около двухсот полицейских. В небе дежурит полицейский вертолет.
Все посетители префектуры были срочно выведены из здания, в настоящее время здание также покидают часть сотрудников.