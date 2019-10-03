СМИ: в квартире напавшего на полицейских в Париже проводится обыск

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Следователи проводят обыск в квартире человека, совершившего в четверг убийство четырех полицейских в здании префектуры в центре Парижа. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Согласно его сведениям, следствие пытается выяснить, каковы были мотивы нападавшего, которые на данный момент не ясны. Известно, что он был административным работником парижской префектуры в течение двух десятков лет. Никаких психических отклонений, по сведениям профсоюзов полицейских, у него отмечено не было.

Следствие поручено бригаде уголовного розыска Парижа. Отдел по борьбе с терроризмом уголовного розыска "контролирует эти действия". По данным BFMTV и других телеканалов, основой версией произошедшего считается конфликт между сотрудниками Управления разведки префектуры.

В здании префектуры в настоящее время находится президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Эдуар Филипп, министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Никаких официальных заявлений ими сделано не было. Ожидаются выступления префекта и прокурора города.

Вокруг комплекса зданий префектуры создана большая запретная зона, охрану которой осуществляют около двухсот полицейских. В небе дежурит полицейский вертолет.

Все посетители префектуры были срочно выведены из здания, в настоящее время здание также покидают часть сотрудников.