Нападение на полицейский участок в Париже. Главное

В Париже мужчина с ножом напал на полицейский участок.
- Жертвами нападения в здании префектуры полиции на острове Сите в центре города стали четыре человека. Это официально подтвердил прокурор Парижа Реми Эйтс.
- Сам злоумышленник был убит.
- Отмечается, что он был вооружен керамическим ножом, на который не сработал металлодетектер на входе. Нападение произошло в помещении под особо строгой охраной, куда запрещен доступ посторонним: мужчина напал на коллег сначала в своем кабинете, а затем на лестнице.
- О личности напавшего или его мотивах не сообщается, однако известно, что он проработал в префектуре более 20 лет в качестве административного сотрудника, а в последнее время был служащим разведподразделения. По данным разных источников, нападение могло произойти в результате внутреннего конфликта между служащими префектуры.
- Как рассказал один из представителей профсоюзов полицейских, напавший был глухонемым. По информации СМИ, он работал инженером по электронике в управлении разведки префектуры.
- Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что напавший ранее не был замечен в каких либо нарушениях норм поведения или в отклонениях психики.
- Всем полицейским приказано оперативно сменить вооружение и бронежилеты на более мощные.
- Весь квартал вокруг префектуры оцеплен. Дороги и ближайшие станции метро возле здания, расположенного по соседству с Собором Парижской Богоматери, перекрыты.
- Президент Эмманюэль Макрон приехал в парижскую префектуру. На месте также находятся премьер-министр Эдуар Филипп и глава МВД Кристоф Кастанер, отменивший в связи с ЧП визит в Турцию.
- Мэр Парижа Анн Идальго принесла свои соболезнования.