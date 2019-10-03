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Нападение на полицейских в Париже
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Нападение на полицейский участок в Париже. Главное

© EPA-EFE/YOAN VALAT

В Париже мужчина с ножом напал на полицейский участок.

  • Жертвами нападения в здании префектуры полиции на острове Сите в центре города стали четыре человека. Это официально подтвердил прокурор Парижа Реми Эйтс.
  • Сам злоумышленник был убит.
  • Отмечается, что он был вооружен керамическим ножом, на который не сработал металлодетектер на входе. Нападение произошло в помещении под особо строгой охраной, куда запрещен доступ посторонним: мужчина напал на коллег сначала в своем кабинете, а затем на лестнице.
  • О личности напавшего или его мотивах не сообщается, однако известно, что он проработал в префектуре более 20 лет в качестве административного сотрудника, а в последнее время был служащим разведподразделения. По данным разных источников, нападение могло произойти в результате внутреннего конфликта между служащими префектуры.
  • Как рассказал один из представителей профсоюзов полицейских, напавший был глухонемым. По информации СМИ, он работал инженером по электронике в управлении разведки префектуры.
  • Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что напавший ранее не был замечен в каких либо нарушениях норм поведения или в отклонениях психики.
  • Всем полицейским приказано оперативно сменить вооружение и бронежилеты на более мощные. 
  • Весь квартал вокруг префектуры оцеплен. Дороги и ближайшие станции метро возле здания, расположенного по соседству с Собором Парижской Богоматери, перекрыты.
  • Президент Эмманюэль Макрон приехал в парижскую префектуру. На месте также находятся премьер-министр Эдуар Филипп и глава МВД Кристоф Кастанер, отменивший в связи с ЧП визит в Турцию.
  • Мэр Парижа Анн Идальго принесла свои соболезнования.
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ФранцияНападение на полицейских в Париже
Нападение на полицейских в Париже
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