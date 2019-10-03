Прокуратура Парижа начала расследование по факту нападения на сотрудников полиции

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Парижская прокуратура открыла расследование в связи с нападением, совершенным на сотрудников префектуры столичной полиции в четверг днем. Об этом сообщил на брифинге прокурор Парижа Реми Эйтц.

"Я открыл расследование, которое также доверено бригаде по борьбе с уголовной преступностью региональной дирекции судебной полиции по факту умышленного убийства представителя власти и покушения на убийство официального лица", - сказал он. "Расследование должно пролить свет на причины поведения нападавшего, который был нейтрализован одним из сотрудников полиции", - добавил он.

По словам прокурора, "в доме нападавшего в настоящий момент проходят обыски". "Другие следственные действия будут совершены в ближайшие часы", - отметил Эйтц. Он подчеркнул, что "находится в постоянном контакте с коллегой из антитеррористического подразделения национальной прокуратуры".

В четверг в здании префектуры полиции Парижа 45-летний административный сотрудник ведомства напал с ножом на своих коллег. По данным прокуратуры, в результате нападения погибли женщина и трое мужчин. Еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь. Нападавший был застрелен во дворе префектуры. В настоящий момент задержана супруга нападавшего. Ее допрашивает полиция.