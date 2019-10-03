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Нападение на полицейских в Париже
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МВД Франции: напавший на полицейских в Париже не был ранее замечен в нарушениях

Не было замечено и "каких-либо отклонений в поведении, каких либо опасных признаков", отметил глава ведомства Кристоф Кастанер

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Преступник, совершивший в четверг убийство четырех полицейских в парижской префектуре, ранее не был замечен в каких либо нарушениях норм поведения или в отклонениях психики. Об этом сообщил в прямом эфире телеканала LCI министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

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"За этим человеком не было замечено каких-либо отклонений в поведении, каких либо опасных признаков", - сообщил министр, назвав инцидент "чрезвычайно серьезным происшествием".

Он сообщил, что этот сотрудник администрации работал специалистом по электронной технике, ему было 45 лет. Кастанер не привел более подробных сведений о произошедшем, отметив, что "расследование только начинается".

Министр отметил что на президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Эдуара Филиппа и мэра Парижа Анн Идальго, "немедленно прибывших в префектуру", "тяжелое впечатление произвело все происшедшее". Кастанер выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших, высказал слова поддержки тяжело раненому полицейскому, находящемуся в настоящее время в одном из парижских госпиталей.

 

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ФранцияНападение на полицейских в Париже
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