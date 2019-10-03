СМИ: напавший на полицию в Париже недавно принял ислам

ТАСС, 3 октября. Мужчина, совершивший нападение на префектуру полиции Парижа в четверг, принял ислам полтора года назад. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

Телеканал отмечает, что причины атаки на данный момент не известны.

В четверг в здании префектуры полиции Парижа 45-летний административный сотрудник ведомства напал с ножом на своих коллег. По данным прокуратуры, в результате нападения погибли женщина и трое мужчин. Еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь.

Нападавший был застрелен во дворе префектуры. В настоящий момент задержана жена нападавшего. Ее допрашивает полиция.