Арестованного после пожара в "Холдоми" сотрудника МЧС отпустили под домашний арест

ХАБАРОВСК, 4 октября. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае отпустил под домашний арест начальника отдела надзорной деятельности регионального главка МЧС Эдуарда Новгородцева, фигуранта дела о пожаре в палаточном лагере "Холдоми", где погибли четверо детей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Новгородцев был арестован в июле, затем мера пресечения ему продлевалась в сентябре.

"Была рассмотрена апелляция на арест. По результатам Новгородцев отпущен под домашний арест", - сказали в суде.

По делу о пожаре на Холдоми были арестованы также владелец горнолыжного комплекса "Холдоми" Виталий Бурлаков, которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми", а также директор этого лагеря Максим Кузнецов. Против них были возбуждены дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"), ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). В сентябре им продлили меру пресечения до 22 декабря. Были поданы апелляции, Бурлакова в пятницу не отпустили из-под ареста, а по Кузнецову заседание было отложено до 16 октября.

По версии следствия, в июле в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом он не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения. В свою очередь Бурлаков и Кузнецов не обеспечили надлежащее оказание услуг, связанных с организацией детского отдыха. Уголовные дела объединены в одно производство.