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Суд арестовал 15-летнего школьника, обвиняемого в убийстве сверстницы в Балашихе

Школьник признал свою вину

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в убийстве школьницы. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

"Балашихинский суд арестовал подростка. Он во всем признался, ему предъявлено обвинение", - сказала Врадий.

3 октября в Балашихе внутри заброшенного здания обнаружили тело 15-летней школьницы с травмой головы. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По обвинению в убийстве задержан 15-летний подросток, учившийся в параллельных классах с потерпевшей. На допросе он сообщил, что совершил убийство в ходе внезапно возникшего конфликта. Он признался и раскаялся в содеянном.

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