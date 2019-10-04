СМИ: напавший на префектуру в Париже принял ислам в 2008 году

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Административный сотрудник парижской префектуры, убивший в четверг четырех своих коллег, принял ислам не полтора года назад, как ранее отмечала газета Le Monde , а еще в 2008 году. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на полученные из следственных органов данные.

В пятницу расследование нападения было передано Национальной антитеррористической префектуре. Следствие будет вестись по подозрению в создании экстремистской группировки и террористическом нападении на представителей власти с целью их убийства.

По данным Agence France-Presse (AFP), на террористический характер замыслов этого человека указали целый ряд СМС-сообщений, которыми он обменивался со своей женой. Она была задержана в четверг и неоднократно допрошена. Допрос этой женщины, а также других родственников нападавшего позволил выявить, что этот человек положительно отзывался о терактах, совершенных в 2015 году радикальными исламистами во Франции. Тогда в результате нападений погиб 131 человек.

Как сообщило AFP, нападавший приобрел большой кухонный керамический нож в день нападения. По мнению агентства, это напрямую указывает на то, что убийство работников префектуры было им заранее спланировано.