Задымление на Урупском ГОК в Карачаево-Черкесии ликвидировано

ЧЕРКЕССК, 5 октября. /ТАСС/. Задымление в одном из добывающих блоков на горно-обогатительном комбинате "Урупский" (входит в ОАО "Уральская горно-металлургическая компания") в Карачаево-Черкесии ликвидировано. Работа предприятия восстановлена. Об этом сообщили ТАСС в администрации Урупского ГОК.

"Сегодня в 5:15 на 19-м горизонте произошло задымление в одном из блоков. Вся смена в количестве 46 человек выведена на поверхность, вызваны горноспасатели, которые задымление ликвидировали. Пострадавших нет. В настоящее время работа предприятия восстановлена", - сообщили в администрации.

Устанавливаются причины внештатной ситуации.