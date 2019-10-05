Следователи назвали поджог вероятной причиной пожара в Тольятти

САМАРА, 5 октября. /ТАСС/. Следователи считают поджог наиболее вероятной причиной пожара в жилом доме в Тольятти, в результате которого погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц". По предварительным данным, наиболее вероятной причиной пожара является поджог с использованием горючих жидкостей", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на субботу в одноэтажном жилом доме. На месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин с признаками отравления угарным газом, сообщили в управлении. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы.