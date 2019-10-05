СК начало проверку после обвала грунта на стройке на северо-западе Москвы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Доследственная проверка начата в связи с обвалом грунта на стройке на Карамышевской набережной столицы. Об этом ТАСС в субботу сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Сегодня вблизи Карамышевской набережной в Москве на строительной площадке произошел обвал грунта в котлован. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве проводится доследственная проверка", - сказала она.

По данным СК, количество пострадавших не до конца ясно, оно уточняется, на месте ЧП работают следователи.

Ранее сообщалось, что в субботу днем при обвале грунта в котлован на стройке на Карамышевской набережной пострадал один рабочий, который упал в яму.