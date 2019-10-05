Прокурор подтвердил, что напавший на префектуру в Париже придерживался радикального ислама

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Административный сотрудник парижской префектуры, убивший в четверг четырех своих коллег, был приверженцем радикального ислама. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции в Париже прокурор Жан-Франсуа Рикар, расследующий дела, связанные с терроризмом.

"Нападавший придерживался радикального видения ислама и контактировал с отдельными лицами из движения салафитов", - сказал прокурор. По его словам, в день нападения преступник "отправил 33 SMS-сообщения религиозной направленности, которые оканчивались словами "Аллах акбар" ("Аллах велик" по-арабски, прим. ТАСС)". Прокурор подтвердил, что нападавший принял ислам несколько лет назад.

3 октября в здании префектуры полиции Парижа 45-летний административный сотрудник ведомства, вооружившись ножом, напал на своих коллег. По данным прокуратуры, в результате нападения погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции c серьезными ранениями была доставлена в военный госпиталь. Самого нападавшего застрелил один из сотрудников полиции во дворе префектуры.

Преступник был специалистом по электронике в Управлении разведки парижской префектуры. Эта служба занимается, в частности, сбором сведений о радикальных исламистах.