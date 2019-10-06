Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в подмосковном Домодедове. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Домодедово ГСУ СК России по Московской области в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУУР МВД России по Московской области по подозрению в убийстве 17-летней студентки задержан 34-летний местный житель", - сказала Врадий.

Тело 17-летней девушки с множественными колото-резаными ранениями обнаружили 5 октября в частном доме в Домодедове. В течение двух суток следователи с полицейскими проводили розыск подозреваемого. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, выясняются мотивы убийства, назначены судебные экспертизы. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.