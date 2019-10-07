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В Новосибирске остается в реанимации младший из двух детей, госпитализированных с ожогами

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии пострадавшего ребенка

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Младший из двух детей, госпитализированных в минувшую пятницу с ожогами в Новосибирске, остается в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в новосибирской областной больнице.

"Один из них - младший, находится в реанимации, но есть положительная динамика. Второй находится в удовлетворительном состоянии, не в реанимации, к концу недели его могут выписать", - сказали в больнице.

В минувшую пятницу двое несовершеннолетних получили ожоги в Новосибирске, обжигая провода для последующей их сдачи в пункт приема металла. В региональном Минздраве ТАСС сообщили, что один из несовершеннолетних получил ожоги не менее чем 20% тела, оба были доставлены в реанимацию ожогового отделения.

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