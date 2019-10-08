Виновник аварии с одним погибшим и шестью пострадавшими в Забайкалье был пьян

ЧИТА, 8 октября. /ТАСС/. Водитель машины марки "Жигули", которая в понедельник перевернулась в Чернышевском районе Забайкальского края, был пьян. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автомобиль "Жигули" перевернулся в понедельник при въезде в село Утан. В результате аварии 23-летняя девушка погибла на месте, пострадали водитель и пятеро пассажиров, в том числе трое детей двух, четырех и семи лет.

"34-летний водитель машины ВАЗ-2106 в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием", - озвучили в полиции причину аварии.

В понедельник власти Забайкальского края в связи с участившимися ДТП заявили о необходимости проведения совещания с участием региональных управлений МВД и ГИБДД. По словам и.о. вице-премьера края Андрея Гурулева, в регионе "количество пьяных за рулем зашкаливает".