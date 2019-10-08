Суд оставил под стражей фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

САМАРА, 8 октября. /ТАСС/. Самарский областной суд оставил в силе решение районного суда о продлении ареста фигуранта уголовного дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", гендиректора ООО "Петронефть актив" Владимира Жоголева, отклонив апелляцию защиты о его переводе под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда.

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"Судебный акт оставлен без изменений", - сказала собеседница агентства.

В конце сентября Самарский районный суд продлил Жоголеву арест до 30 января 2020 года.

Под арестом остается также другой фигурант дела, бывший гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай. В июле в Литве был задержан бывший гендиректор компании "Самаратранснефть-терминал" Роман Ружечко, в мае он был заочно арестован Самарским районным судом. В Литве Ружечко был арестован, однако затем суд заменил ему меру пресечения на изъятие документов и интенсивный надзор.

Под домашним арестом по делу о загрязнении нефти находятся заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, сотрудники компании "Транснефть-Дружба" Роман Якушев, Роман Гладков, Владимир Матюхин и Дмитрий Никишов, а также заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.