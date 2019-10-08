Суд в Дагестане арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве стоматолога

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве стоматолога в Дербенте, сообщил ТАСС во вторник представитель пресс-службы республиканского управления СК РФ.

"По ходатайству следствия Дербентский городской суд избрал в качестве меры пресечения подозреваемому заключение под стражу сроком на два месяца", - сообщил собеседник агентства.

Убийство стоматолога произошло утром 2 октября на пороге его дома в Дербенте. По информации МВД Дагестана, в половине седьмого утра в дом постучался человек, который пожаловался на якобы сильную зубную боль. Врач, разбуженный близкими, вышел помочь мужчине. Но тот напал на него - стоматолог погиб от проникающего удара острым предметом в область грудной клетки. На месте был обнаружен сувенирный кинжал, предположительно, и ставший орудием убийства. Подозреваемый в совершении преступления был объявлен в розыск и через сутки задержан. Им оказался 39-летний местный житель. Мотивы убийства устанавливаются.