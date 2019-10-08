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В Москве второй раз в октябре эвакуируют детский центр психиатрии из-за угрозы взрыва

Детей вывели в соседнее здание

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Детей эвакуируют из Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой на юге Москвы из-за угрозы взрыва второй раз с начала октября. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"После анонимного сообщения о минировании кинологи проверяют территорию центра. На время проверки дети выведены в соседнее здание", - сказал собеседник агентства.

3 октября из лечебного корпуса центра детской психиатрии были эвакуированы около 150 человек из-за сообщения о минировании.

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Россия
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