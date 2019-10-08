МВД Башкирии опровергло участие своих сотрудников в драке в травмпункте Стерлитамака

УФА, 8 октября. /ТАСС/. МВД Башкирии опровергло участие полицейских в драке в травмпункте Стерлитамака, о чем сообщали местные СМИ. В пресс-службе ведомства во вторник пояснили, что один из сотрудников правоохранительных органов стал свидетелем конфликта в кафе и помогал разнимать дерущихся, в травмпункте, где произошла драка, он не присутствовал.

"В ходе выяснения обстоятельств происшествия предварительно установлено, что около 4:00 (2:00 мск) в ресторане на улице Некрасова между двумя компаниями отдыхающих произошел конфликт на бытовой почве. Очевидцем данного происшествия стал сотрудник органов внутренних дел, находящийся в отпуске. Он вместе с охранниками заведения попытался успокоить конфликтующих, и после прибытия сотрудников вневедомственной охраны уехал домой", - говорится в сообщении.

Далее двое пострадавших обратились в травмпункт, где между ними вновь произошла потасовка, добавили в МВД. "Медики вызвали вневедомственную охрану. Телесные повреждения никто из медицинского персонала травмпункта не получил. Имущество лечебного учреждения не повреждено. Запись видеокамер наблюдения подтверждает, что сотрудников органов внутренних дел среди участников инцидента не было", - уточнили в пресс-службе.

В понедельник местные СМИ сообщали о драке в травмпункте города Стерлитамак с участием полицейских, МВД в связи с произошедшим организовало служебную проверку.