В Омске ликвидировали открытое горение на складе хозтоваров

ОМСК, 8 октября. /ТАСС/. Открытое горение на складе хозяйственных товаров в Омске ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

Пожар на складе с хозяйственными товарами произошел во вторник. Площадь пожара составила более 500 кв. м. Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности.

"22:48 (18:48 по мск) ликвидировано открытое горение", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в связи плохим обеспечением водой в районе, группировка сил и средств по тушению пожара увеличена до 17 единиц техники и 70 человек.