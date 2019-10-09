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Токио не будет публиковать видео, связанные со столкновением судов Японии и КНДР

Свое решение японская сторона объяснила тем, что это может повлиять на ведущееся следствие

ТОКИО, 9 октября. /ТАСС/. Правительство Японии не намерено обнародовать видеозаписи, связанные с недавним столкновением судна национальной рыболовной инспекции с траулером КНДР, который в результате затонул. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря кабинета министров страны Акихиро Нисимура.

Он признал, что в правящей Либерально-демократической партии требуют предать гласности соответствующие видеоматериалы. "Однако, - сказал заместитель генсека кабинета, - мы не будем публиковать такие записи, поскольку это может оказать влияние на ведущееся следствие".

Как объявили в Токио, в минувший понедельник в 350 км от полуострова Ното (префектура Исикава) в исключительной экономической зоне Японии рыболовецкая шхуна КНДР, которая подозревалась в незаконном вылове кальмара, столкнулась с судном японской рыболовной инспекции. Шхуна от полученных повреждений затонула в течение 20 минут, а ее команда выбросилась за борт. Прибывшая на место происшествия береговая охрана Японии спасла всех этих моряков в количестве 60 человек. Они были переданы на борт находившейся там другой северокорейской шхуны, которая покинула японскую зону.

В правящей партии Японии в связи с этим подвергали критике правительство за то, что промысловики КНДР не были задержаны за незаконный промысел.

Суда из КНДР, как сообщают в Токио, в последнее время постоянно пытаются вести лов в этом районе, богатом морепродуктами. По данным японской рыболовной инспекции, в 2018 году она более 5 тыс. раз сталкивалась со случаями незаконного пребывания в экономической зоне страны.

Теги
ЯпонияКНДР
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