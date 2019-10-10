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После столкновения катера с другим судном в Хабаровске возбудили дело

В результате ЧП пострадали два человека

ХАБАРОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбудили в Хабаровске после столкновения на Амуре катера с другим судном. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

"По факту произошедшего органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Хабаровская транспортная прокуратура продолжает проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Инцидент произошел на Амуре вечером 5 октября в акватории затона АО "Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота. Катер столкнулся с неизвестным речным судном и затонул. Пострадали находившиеся на борту катера два человека, им была оказана медицинская помощь.

Теги
РоссияХабаровский край
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