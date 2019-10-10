Конструктивные особенности резервуара могли привести к утечке стоков на заводе в Башкирии

ТАСС, 10 октября. Скрытые конструктивные особенности резервуара могли привести к утечке производственных стоков на химическом заводе "Полиэф" в башкирском городе Благовещенск, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.

"В качестве одной из возможных причин происшествия рассматриваются скрытые конструктивные особенности объекта. Окончательные выводы будут сделаны после тщательного расследования", - говорится в сообщении.

На заводе "Полиэф" 9 октября из 20-тонного резервуара вытекло 8 т воды с органическими веществами низких классов опасности, часть стоков попала на прилегающую территорию. Населенные пункты и предприятия не попали в зону возможного воздействия, пострадавших нет. В ликвидации последствий утечки приняли участие более 160 человек и 80 единиц техники.

По данным предприятия, разлив затронул часть инфраструктурной территории завода, также стоки попали на прилегающую территорию. Сейчас сточные воды откачиваются из поврежденного резервуара в другие резервуары, производится строительство дамб, чтобы не допустить распространение стоков. Как сообщили ТАСС на предприятии, временно снижена производственная нагрузка на очистные сооружения.