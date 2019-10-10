Источник: севший на "брюхо" в Екатеринбурге Ан-12 получил незначительные повреждения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет Ан-12, совершивший в четверг аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга, получил незначительные повреждения и будет восстановлен, сообщил ТАСС источник в авиаотрасли региона.

"Самолет будет отремонтирован и восстановлен. Из-за профессиональных действий экипажа борт получил незначительные повреждения", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что Ан-12 совершил аварийную посадку в Кольцово из-за неисправности шасси. "Предварительно, причиной стала техническая неисправность шасси. Экипаж предупредил наземные службы о неисправности. Самолет сел на "брюхо", - сказал источник в экстренных службах региона.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. "На борту Ан-12 было более 10 человек. никто не пострадал", - сообщили в экстренных службах.

Информацию об аварийной посадке подтвердили в пресс-службе Кольцово. Аэропорт временно закрыт.

Ан-12 - советский военно-транспортный самолет. Разработан в АНТК имени Антонова в 1950-х годах.