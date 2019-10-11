Число пострадавших от кишечной инфекции в кадетской школе под Тулой выросло до 34

ТУЛА, 11 октября. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Тульской области выявили 34 случая острой кишечной инфекцией среди воспитанников Первомайской кадетской школы в Щекинском районе. Заболевание протекает в легкой форме, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

По данным министерства образования региона, 10 октября с жалобами на плохое самочувствие обратились 12 воспитанников кадетской школы, двух из них оставили в больнице под медицинским наблюдением.

"Управлением незамедлительно организован полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, лабораторное исследование смывов с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов, воды, обследование персонала пищеблока учреждения", - говорится в сообщении.

Количество госпитализированных детей уточняется.

В связи с произошедшим региональное следственное управление СК РФ начало доследственную проверку. Причиной вспышки инфекции могли стать некачественные продукты питания в столовой. Организована проверка поставляемого в школу питания аутсорсинговой компанией.