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Число пострадавших от кишечной инфекции в кадетской школе под Тулой выросло до 34

Ведется проверка питания, поставляемого в учебное заведение аутсорсинговой компанией

ТУЛА, 11 октября. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Тульской области выявили 34 случая острой кишечной инфекцией среди воспитанников Первомайской кадетской школы в Щекинском районе. Заболевание протекает в легкой форме, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

По данным министерства образования региона, 10 октября с жалобами на плохое самочувствие обратились 12 воспитанников кадетской школы, двух из них оставили в больнице под медицинским наблюдением.

"Управлением незамедлительно организован полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, лабораторное исследование смывов с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов, воды, обследование персонала пищеблока учреждения", - говорится в сообщении.

Количество госпитализированных детей уточняется.

В связи с произошедшим региональное следственное управление СК РФ начало доследственную проверку. Причиной вспышки инфекции могли стать некачественные продукты питания в столовой. Организована проверка поставляемого в школу питания аутсорсинговой компанией.

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РоссияТульская область
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