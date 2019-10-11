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Борис Джонсон заявил, что шокирован нападением в Манчестере

Премьер-министр Великобритании также поблагодарил экстренные службы и полицию за быструю реакцию

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что шокирован нападением на посетителей торгового центра Arndale в центре Манчестера. В пятницу на своей странице в Twitter Джонсон также выразил соболезнования пострадавшим в результате инцидента, расследование которого ведет контртеррористическое подразделение британской полиции.

"Шокирован событиями в Манчестере. Мои мысли с теми, кто пострадал и был затронут произошедшим", - написал Джонсон, поблагодарив британские экстренные службы и полицию, быстро отреагировавшие на поступившие в пятницу утром сообщения о нападении на людей.

Как сообщают в полиции Манчестера, подозреваемый в совершении нападения - 40-летний мужчина - был задержан на месте преступления и сейчас допрашивается. Медицинскую помощь на месте получили пять человек, четверо из которых госпитализированы с ножевыми ранениями. Среди пострадавших - две женщины, одной из которых 19 лет. Их состояние оценивается как стабильное.

"На раннем этапе расследования мы рассматриваем все возможные версии о потенциальных мотивах нападавшего", - говорится в сообщении полиции.

О подробностях произошедшего пока не сообщается. Территория ТЦ оцеплена, полиция продолжает расследование.

Теги
ВеликобританияДжонсон, Борис
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