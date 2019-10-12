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В Токио началась эвакуация из-за приближающегося тайфуна

По всей японской столице объявлено предупреждение о шквальном ветре и ливневых дождях

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Эвакуация жителей началась в некоторых районах Токио, по направлению к которому направляется тайфун "Хагибис". Об этом свидетельствуют данные экстренных уведомлений, рассылаемых в субботу муниципальными властями японской столицы.

Эвакуация людей пожилого возраста уже началась в столичном районе Сибуя. Остальным жителям этого центрального района Токио, где, в частности, расположено здание представительства ТАСС, рекомендовано начать подготовку к эвакуации. Аналогичные предупреждения были направлены и жителям других муниципальных районов Токио. По всей столице также было объявлено предупреждение о шквальном ветре и ливневых дождях. Эвакуационные центры обычно организовываются в спортивных залах школ и муниципальных зданиях.

Тайфун "Хагибис" уже привел к первым разрушения и пострадавшим - так, по крайней мере один частный коттедж был уничтожен в соседней с Токио префектуре, пострадали четверо находившихся внутри людей.

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Япония
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