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Перегрузка электросети стала причиной пожара в Бурятии, в котором погибли пять человек

Очаг возгорания находился в коридоре квартиры

ТАСС, 12 октября. Аварийный режим работы электрооборудования привел к перегрузке электросети и короткому замыканию, что послужило причиной пожара в поселке Саган-Нур Бурятии, жертвами которого стали пять человек, включая двух детей. Об этом журналистам сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Очаг пожара находился в коридоре. Обогреватель был подключен через удлинитель, провод которого замкнуло от перегрузки электросети, в результате чего произошло возгорание", - цитирует пресс-служба начальника отдела административной практики и дознания Главного управления МЧС России по Бурятии Евгения Попова.

Пожар произошел минувшей ночью в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района в пятиэтажном жилом доме. Сообщение о нем поступило в 01:29 по местному времени, в 01:39 пожар был полностью ликвидирован на площади 1,5 кв. м. В результате погибли пять человек: двое детей 2012 и 2019 годов рождения, две женщины и один мужчина.

Теги
РоссияБурятия
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