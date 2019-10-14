В Вологде задержали подозреваемого в нападении на 16-летнюю девочку

ВОЛОГДА, 14 октября. /ТАСС/. Оперативники задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в нападении и избиении 16-летней девочки в Вологде. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении следственного управления СК РФ по Вологодской области.

Нападение произошло вечером 8 октября в районе гаражей в селе Молочное вблизи Вологды, где, по предварительным данным, мужчина назначил девочке встречу, в ходе которой избил руками и ногами, а затем скрылся. Девочка самостоятельно добралась до ближайшего фельдшерско-акушерского пункта, где ей вызвали скорую помощь. Сейчас она находится в больнице с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.

"Следственным отделом по городу Вологде СК РФ по Вологодской области задержан 25-летний мужчина по подозрению в совершении 8 октября нападения на 16-летнюю девочку в селе Молочное. Он подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, нападавшим оказался знакомый девочки. К его поиску подключились сотрудники уголовного розыска УМВД России по Вологде, в воскресенье вечером они обнаружили его в компании случайных знакомых в Вологде и передали следствию.

"Все эти дни мужчина скрывался, по месту жительства не появлялся, однако оперативникам удалось установить его местонахождение. Свою вину в нападении и избиении он на данный момент не признает. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, следователь направит ходатайство об аресте подозреваемого", - сообщили ТАСС в следственном управлении по области.