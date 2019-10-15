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Мобильный комплекс направили для обследования дома в Приморье, где произошло обрушение

В результате происшествия погибла одна женщина

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Специальный мобильный комплекс направили из Хабаровска в поселок Новонежино в Приморском крае для обследования дома, где произошло обрушение. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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В 03:30 по местному времени (20:30 мск) в поселке городского типа Новонежино произошло обрушение многоэтажного дома. Между четвертым и пятым этажом обвалилась одна потолочная плита, стена и лестничный пролет. Один человек погиб, возбуждено уголовное дело.

"Мобильный комплекс для обследования здания отправлен из Хабаровска, пока он в пути. Обследование здания с помощью него начнется, скорее всего, вечером, после того как оборудование будет доставлено на место происшествия", - сказал представитель ведомства.

Причиной обрушения, по предварительной версии, мог стать взрыв неисправного водонагревателя.

Последствия обрушения

В настоящее время на месте работают спасатели, также привлечены психологи, специализированная пожарная часть. "Разбор завалов пока не начался, пока не прибыли эксперты", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Приморского края.

"Разбора завалов пока нет, "Эксперты работают, определяют, от чего был взрыв, - рассказал в беседе с ТАСС руководитель управляющей компании "Форпост" Александр Шатилов. - Стоимость ремонта станет понятна после независимой экспертизы, которая может быть завтра или послезавтра".

"Сейчас невооруженным взглядом можно отметить, что там плиты разошлись. С пятого этажа на четвертый этаж провалилась плита из одной комнаты и трещина пошла в четвертом подъезде по внутренней части здания. Фасад, где был взрыв, там плиту практически выломало", - рассказал Шатилов.

Как уточнили ТАСС в ЕДДС Шкотовского муниципального района, всего в подъезде проживали 19 человек, среди них 15 взрослых, четверо детей. Дом пятиэтажный, 90-квартирный, 6 подъездов.

В новость внесены изменения (05:42 мск) - добавлен абзац "Последствия обрушения".

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РоссияПриморский край
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