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Количество госпитализированных с отравлением в Иркутске возросло до 14 человек

Проводится эпидемиологическое расследование

ИРКУТСК, 15 октября. /ТАСС/. Количество людей, попавших в больницу с симптомами пищевого отравления в Иркутске, возросло за сутки в два раза - до 14 человек. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минздрава Иркутской области.

Днем 14 октября семь человек попали в инфекционную больницу в состоянии средней степени тяжести с признаками пищевого отравления. Незадолго до появления симптомов все они поели в одной из городских столовых.

"Количество госпитализированных увеличилось до 14 человек, это все взрослые", - сказал представитель министерства.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что пострадавшие - студенты одного из вузов. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование.

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РоссияИркутская область
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