Число отравившихся в кафе в Братске Иркутской области увеличилось до 30 человек

ИРКУТСК, 15 октября. /ТАСС/. Количество людей, отравившихся в кафе-закусочной в городе Братске в Иркутской области, увеличилось с 27 до 30 человек. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Неделю назад, 8 октября, 13 человек обратились за медицинской помощью после посещения кафе-закусочной на улице Кирова в Братске. К концу прошлой недели, к 11 октября, число отравившихся увеличилось до 27.

"Всего, по последним данным, было 30 обращений пострадавших, из них 10 детей. Госпитализировано было 23 человека. Сейчас госпитализированными остаются 17 пострадавших (шестеро выписаны), из них 10 детей", - сообщили в министерстве.

В настоящее время работа кафе-закусочной, где поели и отравились люди, приостановлена. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование. В ходе проверки в заведении общепита выявлены нарушения, в том числе отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, отсутствие технологической документации и программы производственного контроля, наличие продуктов с истекшим сроком годности. СК по факту массового отравления проводит проверку.

В июне 2019 года это кафе уже временно закрывали в связи с массовым отравлением посетителей шаурмой. Тогда пострадали 13 человек, восемь были госпитализированы. Следователи установили, что после этого случая владелец продал заведение другому предпринимателю.