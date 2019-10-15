Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В селе Новокули в Дагестане ввели карантин по сибирской язве

Ранее инфекцию обнаружили у двух жителей этого села

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Карантин по сибирской язве ввели в селе Новокули Новолакского района Дагестана. Об этом сообщили ТАСС во вторник в администрации Новолакского района.

"Житель села Новокули 2 октября во время забоя и разделки туши бычка получил порез, на его месте образовалась рана, и 12 октября он обратился за медицинской помощью. С подозрением на сибирскую язву его отправили в Махачкалу, где это подтвердилось. Кроме того, сибирская язва подтвердилась и у его друга, который помогал разделывать скотину. С сегодняшнего дня в связи с этим в Новокули объявлен карантин по сибирской язве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, образцы мяса отправлены на экспертизу. "Оставшуюся часть мяса специалисты изъяли и уничтожили. Место забоя скота и все очаги, где находилось сырое мясо, дезинфицировали. В настоящее время проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, проводится работа с населением, вакцинация скота продолжается", - добавил представитель администрации.

В понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения республики сообщили, что трое жителей села Новокули госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, у двоих диагноз подтвердился, третий госпитализированный остается под наблюдением. Все они находятся в Республиканском центре инфекционных болезней в Махачкале, состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи.

Теги
РоссияДагестан
Реклама на ТАСС
Глава СК передал в центральный аппарат дело об избиении до смерти мужчины в Красноярске
Александр Бастрыкин также поручил ходатайствовать об избрании двум задержанным по делу меры пресечения, связанной с изоляцией от общества
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС