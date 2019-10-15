В селе Новокули в Дагестане ввели карантин по сибирской язве

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Карантин по сибирской язве ввели в селе Новокули Новолакского района Дагестана. Об этом сообщили ТАСС во вторник в администрации Новолакского района.

"Житель села Новокули 2 октября во время забоя и разделки туши бычка получил порез, на его месте образовалась рана, и 12 октября он обратился за медицинской помощью. С подозрением на сибирскую язву его отправили в Махачкалу, где это подтвердилось. Кроме того, сибирская язва подтвердилась и у его друга, который помогал разделывать скотину. С сегодняшнего дня в связи с этим в Новокули объявлен карантин по сибирской язве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, образцы мяса отправлены на экспертизу. "Оставшуюся часть мяса специалисты изъяли и уничтожили. Место забоя скота и все очаги, где находилось сырое мясо, дезинфицировали. В настоящее время проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, проводится работа с населением, вакцинация скота продолжается", - добавил представитель администрации.

В понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения республики сообщили, что трое жителей села Новокули госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, у двоих диагноз подтвердился, третий госпитализированный остается под наблюдением. Все они находятся в Республиканском центре инфекционных болезней в Махачкале, состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи.