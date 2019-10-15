СМИ: в Бразилии семь человек спасли из-под завалов обрушившегося дома

ТАСС, 15 октября. По меньшей мере семь человек были извлечены из-под завалов рухнувшего жилого дома в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы.

Всего в момент ЧП в здании могли находиться до 15 человек. По данным Globo, один из них оказался заблокирован в лифте, спасатели пытаются до него добраться. Ранее была подтверждена гибель одного человека. Причины инцидента выясняются.

Как уточняет новостной портал G1, рухнувшее семиэтажное здание было расположено в фешенебельном районе города. Информации о том, что оно было возведено незаконно, нет. Несколько человек, находившихся рядом со зданием в момент инцидента, были вынуждены обратиться за помощью к медикам. Жители соседних домов были эвакуированы.