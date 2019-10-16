В СК подтвердили информацию о задержании мэра Новочеркасска

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Следователи задержали мэра Новочеркасска Игоря Зюзина по подозрению в получении взятки в размере более 2,6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ задержан Игорь Зюзин, занимающий в настоящее время должность главы администрации города Новочеркасска в Ростовской области, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), - сообщили в СК. - По версии следствия, Зюзин, будучи мэром города Зверево Ростовской области, по предварительному сговору с Альбиной Порошиной, ранее занимавшей должность заместителя главы той же городской администрации, в 2017 году получил от директора коммерческой организации взятку. Незаконное вознаграждение в общей сумме составило более 2,6 млн рублей".

Ранее о задержании Зюзина сообщил ТАСС источник в оперативных структурах региона.

Как уточнили в СК, на Зюзина дала изобличающие показания Порошина, из которых стало известно о его причастности к получению взятки. В ближайшее время чиновнику предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие также выявляет дополнительные возможные эпизоды преступлений. Порошина уже приговорили к длительному сроку лишения свободы за получение взятки.