Устроивший стрельбу в московском метро полицейский не помнит, как применил оружие

Вечером 18 сентября Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам УСБ, которые пытались его задержать. Они предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в 2 тыс. руб. По данным Следственного комитета, стрельба произошла в вестибюле метро "Рязанский проспект". В результате один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемый полицейский был оперативно задержан.

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Прапорщик полиции Алексей Смирнов, открывший стрельбу на станции метро "Рязанский проспект" в Москве, заявил на допросе, что не помнит, как открыл стрельбу. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Сегодня Смирнов впервые после начала расследования дела дал показания следователю СК. Он заявил, что 18 сентября остановил для проверки документов мужчину азиатской внешности. В ходе общения этот человек попросил у Смирнова пачку бумажных платков. После этого к нему подошли сотрудники УСБ МВД и препроводили в отделение, где он нес службу. Там ему показали пачку платков и вложенный в нее некий предмет", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, после этого Смирнов испытал внезапное волнение. "Он наставил на одного из сотрудников УСБ пистолет и скомандовал: "ложись", после чего выстрелил. Затем он выстрелил еще несколько раз. При этом Смирнов говорит, что не помнит, как стрелял. После этого он вызвал скорую для медицинской помощи расстрелянным работникам УСБ", - сказал источник.

Он также рассказал, что на допросе Смирнов заявил, что сам сдался сотрудникам правоохранительных органов. "Стрельбу Смирнов открыл после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники ОСБ МВД попытались спровоцировать дачу взятки Смирнову. После этого он пистолет поставил на предохранитель, спрятал оружие в кобуру и передал его представителю руководства 5-го отдела УВД на Московском метрополитене, который после случившегося приехал на место происшествия", - сказал он. По словам источника, после этого Смирнов был официально задержан работниками СК, которым он не оказывал сопротивление.

Адвокат обвиняемого Александр Самухов отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что слова его подзащитного подтверждают и свидетели преступления. "Они заявили в ходе допроса, что Смирнов сдался сам и передал оружие старшему по званию, не оказывая правоохранителям сопротивления", - сказал он.

Смирнову предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), максимальное наказание по которой - пожизненное лишение свободы.