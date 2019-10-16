Водитель троллейбуса, попавшего в ДТП в Чебоксарах, был трезв

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Освидетельствование не выявило признаков алкогольного опьянения у водителя троллейбуса, который в среду попал в ДТП в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении, распространенном прокуратурой Чувашии.

Днем 16 октября на проспекте Тракторостроителей в городе Чебоксары троллейбус маршрута №1 врезался в столб, стоящий у края проезжей части. В результате за медицинской помощью обратились 26 человек, из них семеро несовершеннолетних.

"После произошедшего ДТП водитель транспортного средства освидетельствован на установление состояния алкогольного опьянения, по результатам которого факт опьянения не установлен", - отмечается в сообщении.

Прокуратура Калининского района города Чебоксары по факту ДТП организовала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В ходе проверки будут установлены причины аварии.

По данным Министерства здравоохранения республики, пять человек, в том числе несовершеннолетний, госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще 16 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, проходят обследование у врачей. Пятеро взрослых пострадавших отпущены на амбулаторное лечение.