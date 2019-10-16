Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 26 человек

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло с 18 до 26 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашии.

"Всего 26 пострадавших, из них 7 - несовершеннолетние. Все пострадавшие доставлены в медицинские организации Чебоксар", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла из-за плохого самочувствия водителя, которому свело ногу во время движения.

"По предварительной версии, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя. С его слов, ему свело ногу. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и устанавливают все обстоятельства ДТП", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Чувашии.

Троллейбус врезался в фонарный столб. В аварии пострадали 18 человек, включая семерых детей. Троллейбус следовал по городскому маршруту № 1 и перевозил 40 пассажиров. По предварительным данным Министерства здравоохранения Чувашии, пациентов в тяжелом состоянии среди пострадавших нет.