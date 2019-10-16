Полицейские задержали мужчину, который скрылся после разбойного нападения в Москве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС /. Полицейские задержали мужчину, скрывшегося после разбойного нападения в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Автомашина задержана, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, доставлен в отдел полиции для разбирательства", - сообщили в столичном главке.

По данным источника, речь идет о водителе такси, который в ходе ссоры ударил ножом пассажира, забрал его вещи и деньги, а затем скрылся.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в районе дома 10 по Тестовской улице мужчина нанес потерпевшему ножевое ранение, похитил около €2 тыс. и скрылся на такси. В городе был введен план "Перехват".