В Екатеринбурге по дороге из школы пропал мальчик

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Десятилетний школьник пропал в поселке Бобровский Свердловской области. Его поиски ведут волонтеры.

Как помочь ребенку, если он потерялся

Слово-пароль и номер телефона родителей. Как помочь ребенку, если он потерялся

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Об этом сообщается на сайте данных отрядов.

"10 лет, поселок Бобровский. 17 октября около 17:30 (15:30 мск - прим. ТАСС) ушел в неизвестном направлении. Рост: 134 см. Телосложение: худощавое. Цвет глаз: серые. Волосы: русые, короткая стрижка", - говорится на сайте отряда "Лиза Алерт".

Отмечается, что мальчик был одет в черную болоньевую куртку, спортивную вязанную шапку и классические брюки, серые кроссовки.

Поселок Бобровский расположен в 35 километрах от Екатеринбурга.