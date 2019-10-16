Слово-пароль и номер телефона родителей. Как помочь ребенку, если он потерялся

Члены поисковых отрядов и психологи рассказали ТАСС, что делать, чтобы ребенок не ушел с незнакомцем и не потерялся в городе

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Ксения Асафова/. Кодовое слово, которое знают только члены семьи, свежая фотография ребенка, сделанная перед выходом на улицу, и номер телефона родителей, написанный на отдельной карточке, могут стать решающими факторами в поиске потерявшегося ребенка. На фоне резонансного убийства девятилетней девочки в Саратове ТАСС опросил членов поисковых отрядов и психологов о том, что делать, чтобы ребенок не ушел с незнакомцем, не потерялся в городе, и почему некоторые дети сбегают из семьи.

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В Саратове 9 октября по дороге в школу пропала девятилетняя девочка, к ее поискам подключились тысячи людей, но в ночь на 11 октября она была найдена мертвой в районе гаражей между домом и школой. Подозреваемый в убийстве мужчина признал вину, 12 октября он был арестован. В тот же день в Саратове ушли из дома и не вернулись двое подростков. Детей нашли почти через три дня живыми. Инструктор школы безопасности "Лиза Алерт" Алена Ярушина советует перед тем, как выходить из дома, дать ребенку с собой карточку с номерами телефонов родителей и сфотографировать его в той одежде, в которой он будет на улице. "Очень важно наличие актуальной фотографии, потому что, если не дай бог ребенок потеряется, такое фото поможет в его поиске. На улице постарайтесь не упускать его из вида, маленького ребенка держите за руку. Объясните ему, что, если он потерялся, пусть остается на месте: родители ищут ребенка, а не ребенок бегает ищет. И что ему нельзя никуда ни с кем уходить", - сказала она. Инструктор считает, что на улице потерявшемуся ребенку следует обращаться за помощью либо к полицейскому, либо к человеку с ребенком, ему надо попросить взрослого позвонить по телефону, указанному на карточке, и включить громкую связь. "Родителям с ребенком надо придумать слово-пароль, чтобы во время телефонного разговора он попросил родителя его произнести, и таким образом убедился, что это его мама или папа", - пояснила Ярушина. Она отметила, что некоторые дети, которых ищет "Лиза Алерт", уходят из дома сами. "Причем благополучность семьи вообще не играет роли. Это бывает из-за конфликтов в школе, в семье, а бывает, что дети просто склонны к бродяжничеству", - сказала инструктор. Почему ребенок уходит из дома Руководитель Всероссийской ассоциации "Поиск пропавших детей" Дмитрий Второв считает, что основной причиной, по которой дети уходят из дома, являются конфликты в семье. "Вместо того, чтобы обсудить проблему, ребенок уходит от нее, отдаляясь от родителей. Сначала избегает разговоров, закрывает дверь в свою комнату, а перерастает это в то, что он может уйти на улицу", - сказал он.