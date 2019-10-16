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Слово-пароль и номер телефона родителей. Как помочь ребенку, если он потерялся

Члены поисковых отрядов и психологи рассказали ТАСС, что делать, чтобы ребенок не ушел с незнакомцем и не потерялся в городе
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Ксения Асафова/. Кодовое слово, которое знают только члены семьи, свежая фотография ребенка, сделанная перед выходом на улицу, и номер телефона родителей, написанный на отдельной карточке, могут стать решающими факторами в поиске потерявшегося ребенка. На фоне резонансного убийства девятилетней девочки в Саратове ТАСС опросил членов поисковых отрядов и психологов о том, что делать, чтобы ребенок не ушел с незнакомцем, не потерялся в городе, и почему некоторые дети сбегают из семьи.

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Убийство девятилетней девочки в Саратове. Главное

В Саратове 9 октября по дороге в школу пропала девятилетняя девочка, к ее поискам подключились тысячи людей, но в ночь на 11 октября она была найдена мертвой в районе гаражей между домом и школой. Подозреваемый в убийстве мужчина признал вину, 12 октября он был арестован. В тот же день в Саратове ушли из дома и не вернулись двое подростков. Детей нашли почти через три дня живыми.

Инструктор школы безопасности "Лиза Алерт" Алена Ярушина советует перед тем, как выходить из дома, дать ребенку с собой карточку с номерами телефонов родителей и сфотографировать его в той одежде, в которой он будет на улице. "Очень важно наличие актуальной фотографии, потому что, если не дай бог ребенок потеряется, такое фото поможет в его поиске. На улице постарайтесь не упускать его из вида, маленького ребенка держите за руку. Объясните ему, что, если он потерялся, пусть остается на месте: родители ищут ребенка, а не ребенок бегает ищет. И что ему нельзя никуда ни с кем уходить", - сказала она.

Инструктор считает, что на улице потерявшемуся ребенку следует обращаться за помощью либо к полицейскому, либо к человеку с ребенком, ему надо попросить взрослого позвонить по телефону, указанному на карточке, и включить громкую связь. "Родителям с ребенком надо придумать слово-пароль, чтобы во время телефонного разговора он попросил родителя его произнести, и таким образом убедился, что это его мама или папа", - пояснила Ярушина.

Она отметила, что некоторые дети, которых ищет "Лиза Алерт", уходят из дома сами. "Причем благополучность семьи вообще не играет роли. Это бывает из-за конфликтов в школе, в семье, а бывает, что дети просто склонны к бродяжничеству", - сказала инструктор.

Почему ребенок уходит из дома

Руководитель Всероссийской ассоциации "Поиск пропавших детей" Дмитрий Второв считает, что основной причиной, по которой дети уходят из дома, являются конфликты в семье. "Вместо того, чтобы обсудить проблему, ребенок уходит от нее, отдаляясь от родителей. Сначала избегает разговоров, закрывает дверь в свою комнату, а перерастает это в то, что он может уйти на улицу", - сказал он.

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По словам Второва, также опасны ситуации, когда родители все время на работе. "Есть семьи, в которых родители уходят утром рано на работу, а возвращаются, когда ребенок уже спит, в результате нарушается воспитательный процесс. Большинство детей не умеют правильно распоряжаться временем, поэтому нужно создать их максимальную занятость - она сократит возможность самовольного ухода из дома. Мы проводим опросы детей, покинувших дом, практика показывает, что во многих случаях это ребенок, который раньше посещал какую-то секцию или кружок, а потом перестал", - добавил Второв.

Эмоциональный контакт с ребенком

Некоторым детям свойственна манипуляция уходом, таким способом они добиваются от родителей выгодного им поведения. Психолог Московской службы психологической помощи Анна Юдина отметила, что такое поведение в большей степени свойственно детям, у которых не сложились с родителями близкие отношения, поэтому главная задача - наладить эмоциональный контакт. Подросток должен иметь возможность обсуждать с родителями любые вопросы, которые его волнуют. Но он станет это делать только в том случае, если будет уверен, что не встретит осуждения своих взглядов, поведения, стиля одежды, друзей.

Юдина отметила, что дать ребенку ориентиры в поведении родители могут только на собственном примере. "Если мы хотим, чтобы наши дети чувствовали себя свободно и уверенно, уважали себя и окружающих, были самостоятельными, умели делать выбор и отвечать за него, то только личным примером мы можем показать им, как честно и по-взрослому строить диалог, ответственно относиться к словам, договоренностям, правилам", - добавила она.

По мнению эксперта, ребенку трудно научиться ограничивать себя самому, поэтому родителям следует установить для него определенные правила, но их можно и нужно корректировать, и менять по мере взросления. "Ребенка, не знающего запретов, нельзя назвать ни свободным, потому что он становится заложником собственных порывов и эмоций, ни счастливым, потому что он живет в постоянной тревоге", - добавила психолог.

Для обучения ребенка поведению в сложных ситуациях можно привлечь специалистов. "В столичных семейных центрах есть специальные программы для родителей, где учат выстраивать отношения с ребенком, устанавливая эмоциональный контакт. Там же есть подростковые клубы, где ребятам объясняют, как справляться со сложными ситуациями. Также проводятся индивидуальные профилактические беседы", - сказала заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Бербер.

История пропажи Сабрины

Москвичка Светлана Пахомова поделилась историей о том, как 1 ноября 2018 года пропала ее 15-летняя дочь Сабрина. Девочка после школы пошла с другом в кино, но домой не вернулась. "Я звонила ей на мобильный, но он был выключен, тогда я пошла в кинотеатр в торговом центре рядом с домом. Ждала дочку до последнего сеанса, но ее все не было", - сказала Пахомова.

Утром женщина подала заявление о пропаже в полицию, еще через некоторое время к поиску присоединились волонтеры. "Я ни одного дня не сидела на месте, до двух часов ночи ходила по району, возвращалась, когда понимала, что на улице просто нет людей", - вспоминает Пахомова.

Сабрину нашли на восьмой день поисков, мать поймала ее за руку в торговом центре, в котором волонтеры заметили девочку накануне. Оказалось, что она ушла из дома в качестве протеста - мама запрещала ей коротко постричь волосы.

"Мы поговорили с ней тогда, я сделала выводы, теперь на многие вещи смотрю иначе. Сейчас ей уже 16 лет, я поняла, что нужно давать больше свободы. После того случая наши отношения стали налаживаться. Теперь Сабрина делится со мной своими переживаниями, многие проблемы мы решаем вместе", - рассказала Пахомова.

После этого случая она решила, что тоже хочет помогать людям в поиске детей, прошла специальное обучение и уже почти год является волонтером. На некоторые поиски она приезжала вместе с дочерью.

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