Суд арестовал подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове

САРАТОВ, 12 октября. /ТАСС/. Подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове арестовали, сообщается в воскресенье на сайте СК РФ.

"Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к расследованию также привлекли следователей-криминалистов центрального аппарата СК. Сейчас проводятся следственные действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательств. Необходимые судебные экспертизы назначены.

Согласно показаниям подозреваемого, девочка проходила мимо гаража, который он занимал незаконно. По его словам, испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и убил.