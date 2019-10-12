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Дело об убийстве ребенка в Саратове
Обновлено 

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове

Задержанный признался в совершении преступления
Описание
© Следственный комитет РФ/ТАСС

САРАТОВ, 12 октября. /ТАСС/. Подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове арестовали, сообщается в воскресенье на сайте СК РФ.

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"Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к расследованию также привлекли следователей-криминалистов центрального аппарата СК. Сейчас  проводятся следственные действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательств. Необходимые судебные экспертизы назначены.

Согласно показаниям подозреваемого, девочка проходила мимо гаража, который он занимал незаконно. По его словам, испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и убил.

Теги
РоссияСаратовская областьДело об убийстве ребенка в Саратове
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