Пропавших в Саратове подростков нашли живыми

САРАТОВ, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили живыми двоих подростков, которые пропали почти трое суток назад в Саратове. Об этом сообщили ТАСС в МВД по Саратову.

По данным главка, 12 октября утром ушел и не вернулся несовершеннолетний 2004 года рождения. Мать мальчика обратилась в полицию. Во время поисков удалось выяснить, что подросток может находиться вместе со своим другом 2006 года рождения, который также пропал.

"Мальчики нашлись. С ними работают сотрудники полиции", - сказала собеседница агентства.

Все обстоятельства, а также место, где находились дети, пока уточняются.