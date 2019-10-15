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Пропавших в Саратове подростков нашли живыми

Полицейские выясняют, где мальчики находились в течение трех дней

САРАТОВ, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили живыми двоих подростков, которые пропали почти трое суток назад в Саратове. Об этом сообщили ТАСС в МВД по Саратову.

По данным главка, 12 октября утром ушел и не вернулся несовершеннолетний 2004 года рождения. Мать мальчика обратилась в полицию. Во время поисков удалось выяснить, что подросток может находиться вместе со своим другом 2006 года рождения, который также пропал.

"Мальчики нашлись. С ними работают сотрудники полиции", - сказала собеседница агентства.

Все обстоятельства, а также место, где находились дети, пока уточняются.

Теги
РоссияСаратовская область
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