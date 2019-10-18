Силы безопасности Мексики отпустили задержанного сына экс-главаря наркокартеля "Синалоа"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Силы безопасности Мексики отпустили одного из сыновей бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана, задержанного ранее в городе Кульякан в штате Синалоа. Об этом в четверг заявил агентству Reuters министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо.

Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы не подвергать опасности жизни людей.

В четверг в Кульякане мексиканские силовики задержали Овидио Гусмана Лопеса, одного из сыновей бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Его задержание послужило причиной боев на городских улицах с применением крупнокалиберных пулеметов и автоматических винтовок. Официальных данных о погибших или пострадавших пока обнародовано не было. Власти региона призвали жителей сохранять спокойствие и не покидать свои дома.

Хоакин Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. В феврале этого года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения. В середине июля экс-главарь наркокартеля был приговорен к пожизненному заключению, его также обязали выплатить штраф в размере $12,6 млрд.