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В ОНК просят прокуратуру Москвы принять меры против распространения наркотиков в СИЗО

Ранее в "Матросской Тишине" четверо арестантов были госпитализированы с признаками отравления наркотическими средствами

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи обратился в прокуратуру с просьбой принять меры по недопущению распространения наркотиков в столичных СИЗО.

"Утром поступила информация о том, что в результате отравления наркотическими средствами четверо заключенных СИЗО "Матросская Тишина" попали в больницу. По предварительным данным, в следственных изоляторах столицы периодически происходят похожие случаи. В связи с этим я обратился в прокуратуру Москвы с просьбой провести принять меры по недопущению распространения наркотиков в местах лишения свободы", - сообщил ТАСС правозащитник.

Хуруджи напомнил, что в апреле члены ОНК Москвы в связи со смертью двух арестантов в СИЗО-1 направляли обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку, а также разработать меры по борьбе с наркоманией. "Несмотря на направление соответствующего запроса из прокуратуры в УФСИН, к сожалению, принятых мер столичным УФСИН, видимо, оказалось недостаточно", - подчеркнул он.

В пятницу в пресс-службе УФСИН по Москве сообщили ТАСС, что 17 октября в СИЗО "Матросская Тишина" во время проверки были выявлены четверо заключенных с признаками опьянения. Для обследования и оказания медпомощи они были направлены в городскую больницу. Сейчас жизни арестантов ничего не угрожает. По данному факту назначена проверка. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, заключенные могли отравиться сильнодействующими препаратами.

Столичная прокуратура также начала проверку по факту госпитализации четырех заключенных "Матросской Тишины".

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